Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, çarşamba günü Çekya'nın KP TANY ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Brno'daki Starez Arena Vodova'da oynanacak müsabaka, TSİ 18.00'de başlayacak.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, grubundaki ilk 2 maçında 2 galibiyet alırken KP TANY'nin ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunuyor.
Brno'daki Starez Arena Vodova'da oynanacak müsabaka, TSİ 18.00'de başlayacak.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, grubundaki ilk 2 maçında 2 galibiyet alırken KP TANY'nin ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunuyor.