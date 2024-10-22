Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Kupası'nda KP TANY'ye konuk!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Kupası'nda çarşamba günü Çekya'da KP TANY ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Kupası'nda KP TANY'ye konuk!
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22 Ekim 2024 13:21
Son güncelleme 22 Ekim 2024 14:15
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, çarşamba günü Çekya'nın KP TANY ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Brno'daki Starez Arena Vodova'da oynanacak müsabaka, TSİ 18.00'de başlayacak.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, grubundaki ilk 2 maçında 2 galibiyet alırken KP TANY'nin ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunuyor.

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