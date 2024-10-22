Jaden Hardy, 3 yıllığı 18 milyon dolara Mavs'de devam!

Dallas Mavericks, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Jaden Hardey ile çaylak ölçekli mevcut kontratını üç yıllığı 18 milyon dolarlık sözleşmeyle uzatma konusunda anlaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Jaden Hardy, 3 yıllığı 18 milyon dolara Mavs'de devam!
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22 Ekim 2024 11:04
Dallas Mavericks, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Jaden Hardey ile çaylak ölçekli mevcut kontratını üç yıllığı 18 milyon dolarlık sözleşmeyle uzatma konusunda anlaştı.

2022 NBA Draftı'nda Mavericks'in ikinci turdan seçtiği 22 yaşındaki Hardy, takım için sağlam bir rol oyuncusu olmuş ve 121 maçta %37,9'luk üçlük isabetiyle 7,9 sayı ortalaması yakalamıştı.

Mavs, Dante Exum'ın el bileğinden ameliyat geçirmesi ve süresiz olarak parkelerden uzak kalması nedeniyle bu dakikaları Hardy'ye vermeyi planlıyordu.

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