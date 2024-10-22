Newcastle United, Anthony Gordon ile nikah tazeledi

Newcastle United, Anthony Gordon ile uzun süreli yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Newcastle United, Anthony Gordon ile nikah tazeledi
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22 Ekim 2024 19:14
Son güncelleme 22 Ekim 2024 19:16
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da, yeni bir iç transfer gelişmesi yaşandı.

Siyah-Beyazlılar, Anthony Gordon ile uzun süreli yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

 45.60 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

23 yaşındaki futbolcu, Everton'dan 2023 yılında 45.60 milyon euroya Newcastle United'a transfer oldu.

NEWCASTLE PERFORMANSI

Newcastle'da toplam 74 maçta forma giyen kanat oyuncusu, 15 gol attı ve 11 asist yaptı.

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