Newcastle United, Anthony Gordon ile nikah tazeledi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da, yeni bir iç transfer gelişmesi yaşandı.



Siyah-Beyazlılar, Anthony Gordon ile uzun süreli yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı.



45.60 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU



23 yaşındaki futbolcu, Everton'dan 2023 yılında 45.60 milyon euroya Newcastle United'a transfer oldu.



NEWCASTLE PERFORMANSI



Newcastle'da toplam 74 maçta forma giyen kanat oyuncusu, 15 gol attı ve 11 asist yaptı.



