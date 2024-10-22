İşte Samsun'da Fenerbahçe'yi kayba sürükleyen 6 hata

Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında kaybettiği 2 puanın elden kaçmasına 6 hata sebep oldu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İşte Samsun'da Fenerbahçe'yi kayba sürükleyen 6 hata
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2024 10:35
Fenerbahçe bu sezon gol yediği 3 maçta da puan kaybederken Samsun karşılaşmasıyla beraber 2. kez skoru koruyamayıp beraberlikte kaldı.

Samsun'da Mourinho'nun 6 hatası öne çıktı. İşte Portekizli teknik direktörün hataları;

1- 'Topu rakibe ver, skoru al' oyun anlayışı Fenerbahçe'ye uymuyor. Samsun'da da aynı taktik hayal kırıklığı yaşattı.

2- Son 20 dakika baskı kurmayıp farkı 2'ye çıkarmak yerine zamana oynamak pahalıya patladı.

3- Mert Müldür, Osayi'nin yerini dolduramadı.

4- Geçen sezon kariyer rekoru kıran, milli takımda gollere devam eden İrfan Can Kahveci'yi kulübeye mahkum etmek takıma zarar veriyor.

5- Bosna formasıyla Almanya, Macaristan'a karşı görev yapan Dzeko'ya 9 günde 3 maç ağır geldi. 38 yaşındaki oyuncunun yerine En-Nesyri'nin oynatılmaması hata oldu.

6- Mourinho uyumun en büyük önem taşıdığı stoperde çok oynuyor. Stoper kararsızlığı Samsun'da da ortaya çıktı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery