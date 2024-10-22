Golden State Warriors'ın, genç oyuncusu Jonathan Kuminga'nın gelişimini LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard'ın ilk yıllarına benzer şekilde ölçtüğü bildirildi.



Kuminga, ESPN'den Shams Charania ve Kendra Andrews'un haberine göre Warriors ile çaylak sözleşmesini uzatma konusunda anlaşamadı.



Ancak Charania ve Andrews, Warriors'ın genç oyuncusu hakkındaki raporda "Kuminga yeteneğine ve ligde bir yıldıza dönüşme becerisine inanıyor ve Warriors, onun gelişimini Clippers'tan Kawhi Leonard, Indiana'dan Pascal Siakam ve Boston'dan Jaylen Brown'ın ilk yıllarına benzer şekilde ölçen istatistikler gördü." ifadelerine yer verdi.



Raporda ayrıca, takımın 2024-25 sezonunda büyümeye devam edip etmediğini görmeden uzun vadeli hiçbir şeye taahhütte bulunmak istemediği de eklendi. Yönetimin ayrıca Kuminga ile başantrenör Steve Kerr arasındaki uyumu "takip altına aldığı" kaydedildi.



2021 NBA Draftı'nın ilk turunda seçilen Kuminga, 2023-24 sezonunda %32,1 üçlük isabetiyla maç başına 16,1 sayı, 4,8 ribaund ve 2,2 asist ortalamaları kaydetmişti.



