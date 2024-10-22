Haber Tarihi: 22 Ekim 2024 14:40 - Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024 14:40

Umut hakkı nedir, ne demek? (Öcalan-Bahçeli)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıda bahsettiği "umut hakkı" gündem oldu. Peki, umut hakkı nedir, ne demek? Umut hakkından kimler faydalanabilir?

Umut hakkı nedir, ne demek? (Öcalan-Bahçeli)
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı "Bu dirayeti gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin önü de ardına kadar açılsın" açıklamasının ardından, umut hakkı kavramı kamuoyunda merak konusu oldu.

Umut hakkı nedir, ne demek?

Umut Hakkı, müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan mahkumların belirli bir süre sonrasında durumlarının gözden geçirilip serbest kalma umuduna sahip olabilmelerini sağlayan bir haktır. Bu hak, ceza infazının yalnızca cezalandırmayı değil, mahkumların topluma kazandırılmasını ve rehabilitasyonunu da amaçlaması gerektiği ilkesine dayanmaktadır.

Umut hakkından kimler faydalanabilir?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), umut hakkını insan onuru ve insanlık dışı muamele yasağı kapsamında değerlendirmektedir. AİHM, mahkumların cezalarının belirli aralıklarla gözden geçirilmesi gerektiğini ve ceza sürecinde serbest kalma umudunun ortadan kaldırılmasının insan haklarına aykırı olabileceğini ifade etmektedir. Ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet hapis cezası alan mahkumlar, belirli koşullar altında umut hakkından yararlanabilirler.

Ancak bu hak, tüm mahkumlar için otomatik olarak geçerli değildir. Özellikle ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerin ceza infaz süreçlerinde serbest kalma ihtimalleri, iyi hal ve rehabilitasyon durumları değerlendirilerek belirlenir. Birleşmiş Milletler'in "Nelson Mandela Kuralları" gibi uluslararası belgeler de, mahkumların onurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için serbest kalma umudunun korunması gerektiğini vurgulamaktadır.

TBMM'de her meselenin ele alınıp milli akılla çözümü mümkün ve mecburidir. Eğer terörsüz bir siyaset, ülke, gelecekte herkes ittifak halindeyse o halde gövdemizi koymaya varız. Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun, terörün bittiğini, örgütün tasfiye edildiğini tek taraflı ilan etsin. Bu çağrımı henüz anlamayanlar çok sayıda. Türkiye Yüzyılı'nda terörü sıfırlamak amacına matuf ikinci hüküm cümlem şöyledir: Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lavedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın.

 
 
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