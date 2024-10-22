Umut hakkı nedir, ne demek? (Öcalan-Bahçeli)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı "Bu dirayeti gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin önü de ardına kadar açılsın" açıklamasının ardından, umut hakkı kavramı kamuoyunda merak konusu oldu.



Umut hakkı nedir, ne demek?

Umut Hakkı, müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan mahkumların belirli bir süre sonrasında durumlarının gözden geçirilip serbest kalma umuduna sahip olabilmelerini sağlayan bir haktır. Bu hak, ceza infazının yalnızca cezalandırmayı değil, mahkumların topluma kazandırılmasını ve rehabilitasyonunu da amaçlaması gerektiği ilkesine dayanmaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), umut hakkını insan onuru ve insanlık dışı muamele yasağı kapsamında değerlendirmektedir. AİHM, mahkumların cezalarının belirli aralıklarla gözden geçirilmesi gerektiğini ve ceza sürecinde serbest kalma umudunun ortadan kaldırılmasının insan haklarına aykırı olabileceğini ifade etmektedir. Ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet hapis cezası alan mahkumlar, belirli koşullar altında umut hakkından yararlanabilirler.