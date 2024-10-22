Antalya deplasmanından çok mutlu dönen Galatasaray'da yönetim de iç huzuru sağlama alma düşüncesinde.
Barış Alper, Yunus Akgün ve Berkan Kutlu ile yeni sözleşme imzalamak için harekete geçen Dursun Özbek yönetimi, listeye bir isim daha ekledi: Victor Nelsson…
Danimarka Millî Takımı'nda sergilediği performansla İtalyan ve İspanyol kulüplerinin radarına giren başarılı stoperin 2026'da bitecek sözleşmesi uzatılacak. Ayrıca yıllık ücretinde de iyileştirme olacak.
Türkiye Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Sezon başına 1 milyon avro alan Nelsson'a 1,3 milyon avrodan 2028'e kadar anlaşma önerilecek.
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Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı'nın arkasında üçüncü stoper konumunda olan ve Fiorentina'nın yakın takibindeki Nelsson ile yapılacak yeni anlaşma bir anlamda kendini garantiye alma anlamı da taşıyacak. Çünkü Davinson Sanchez'in iyi bir rakama Avrupa'ya satışı söz konusu.
Bir ara Avrupa'ya gitmeyi çok isteyen ancak yönetimin izin vermediği Nelsson devamında yedek kalmasını da içerlemiş ve bunu sözlü olarak da dile getirmişti. Ancak şu anda rotasyonlu kullanılan Danimarkalı oyuncu sarı kırmızılı kulüpte mutlu ve huzurlu görünüyor.
Barış Alper, Yunus Akgün ve Berkan Kutlu ile yeni sözleşme imzalamak için harekete geçen Dursun Özbek yönetimi, listeye bir isim daha ekledi: Victor Nelsson…
Danimarka Millî Takımı'nda sergilediği performansla İtalyan ve İspanyol kulüplerinin radarına giren başarılı stoperin 2026'da bitecek sözleşmesi uzatılacak. Ayrıca yıllık ücretinde de iyileştirme olacak.
Türkiye Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Sezon başına 1 milyon avro alan Nelsson'a 1,3 milyon avrodan 2028'e kadar anlaşma önerilecek.
VİZE ÇIKMAMIŞTI
Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı'nın arkasında üçüncü stoper konumunda olan ve Fiorentina'nın yakın takibindeki Nelsson ile yapılacak yeni anlaşma bir anlamda kendini garantiye alma anlamı da taşıyacak. Çünkü Davinson Sanchez'in iyi bir rakama Avrupa'ya satışı söz konusu.
Bir ara Avrupa'ya gitmeyi çok isteyen ancak yönetimin izin vermediği Nelsson devamında yedek kalmasını da içerlemiş ve bunu sözlü olarak da dile getirmişti. Ancak şu anda rotasyonlu kullanılan Danimarkalı oyuncu sarı kırmızılı kulüpte mutlu ve huzurlu görünüyor.