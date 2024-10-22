Haber Tarihi: 22 Ekim 2024 16:35 - Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024 16:35

Marmaray açıldı mı, ne zaman açılacak? 22 Ekim 2024

Marmaray'da meydana gelen arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. Peki, Marmaray açıldı mı, ne zaman açılacak?

Marmaray açıldı mı, ne zaman açılacak? 22 Ekim 2024
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İstanbul'un en önemli toplu taşıma araçlarından biri olan ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Marmaray'ın Söğütlüçeşme istasyonunda sabah saatlerinde bir teknik arıza meydana geldi. Bu arıza nedeniyle seferlerde gecikmeler yaşandı ve binlerce yolcu mağdur oldu.

Marmaray Açıldı mı?

Marmaray'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Söğütlüçeşme istasyonunda meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır."

Arıza Giderildi

Marmaray'da yaşanan teknik sorun, sabah saatlerindeki yoğun iş trafiğinin ardından ancak öğle saatlerinde giderilebildi. Yapılan yeni açıklamada ise, "Marmaray trenlerimiz çift hat üzerinden işletilmeye başlanmış olup, seferlerimiz normale dönmüştür" denilerek seferlerin tekrar düzenli hale getirildiği duyuruldu.
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