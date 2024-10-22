Fenerbahçe'de Oosterwolde sonrası plan belli oldu

Fenerbahçe'de sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'nin yerine ligde Filip Kostic, Avrupa'da ise Mert Müldür kullanılacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Oosterwolde sonrası plan belli oldu
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22 Ekim 2024 08:38
Samsun deplasmanında 2 puan kaybeden Fenerbahçe'ye bir kötü haber de maçta sakatlanıp oyunu tamamlayamayan Jayden Oosterwolde'den geldi. 73. dakikada sakatlanıp yerini Samet Akaydin'e bırakmak zorunda kalan Hollandalı futbolcu ile ilgili yapılan açıklamada "Jayden Oosterwolde'nin sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü (yırtığı) tespit edilmiştir" denildi.

HOLLANDA'DA AMELİYAT EDİLECEK

Durumu ciddi olan 23 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki hafta ülkesine giderek ameliyat olacağı öğrenildi. Geçireceği operasyonun ardından yeşil sahalara dönüşünün 6-8 ayı bulması beklenen Oosterwolde'nin sezonu kapattığı belirtilirken en iyi ihtimalle ligin son döneminde takıma dönebileceği ifade edildi. Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Manchester United ile oynanacak maçta kimin oynayacağı da merak konusu oldu.

AVRUPA'DA MERT MÜLDÜR, LİGDE KOSTİC 

Sarı lacivertlilerde sol bekte görev alabilecek iki isim var; Filip Kostic ve Levent Mercan... Ancak iki futbolcunun da adı UEFA listesinde yok. Bu nedenle Avrupa'da Osayi'nin sağ bekte Mert Müldür'ün sol bekte oynaması bekleniyor. Ligde ise sol bekte Jose Mourinho'nun Filip Kostic'i tercih etme ihtimali yüksek. Samsun deplasmanına götürülmeyen Cengiz Ünder'in ise sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtığa rastlandı. Milli futbolcunun 1 ay takımdan uzak kalması bekleniyor.



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