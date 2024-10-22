Valencia, kötü gidişata dur diyemedi!

İspanya La Liga 10. hafta maçında Valencia, evinde Las Palmas'a 3-2 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Valencia, kötü gidişata dur diyemedi!
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22 Ekim 2024 00:01
İspanya La Liga 10. hafta mücadelesinde Valencia, Las Palmas ile karşı karşıya geldi. Mestalla Stadyumu'nda oynanan maçı Las Palmas, 3-2 kazandı.

Maçta gol perdesini Valencia, 14. dakikada Pepelu'nun attığı penaltı golü ile açtı. Las Palmas'ın cevabı gecikmedi. Sırasıyla 43, 53, 84. dakikalarda Alex Munoz, Fabio Silva ve Alberto Moleiro ile golleri bulan deplasman ekibi maçı 3-1'e getirdi. Maçın son anlarına doğru 90+4. dakikada Cesar Tarrega ile golü bulan Valencia maçı 3-2'ye getirmesine rağmen puan için yeterli olmadı.

14. dakikada takımını penaltı golüyle öne geçiren Pepelu, 69. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Valencia, bu sonuçla birlikte 6 puanla lig sonuncusu konumunda. Puanını 6'ya çıkartan Las Palmas averaj avantajıyla 19. sırada yer alıyor.

Valencia, bir sonraki maçında ligde Getafe deplasmanına gidecek. Las Palmas ise evinde Girona'yı ağırlayacak.
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