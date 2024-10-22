Fenerbahçe'nin yeni Oosterwolde'si belli: Archie Brown

Fenerbahçe, sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'ni yerine Archie Brown'ı yeniden gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'nin yeni Oosterwolde'si belli: Archie Brown
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22 Ekim 2024 11:34
Samsun'da iki puan bırakan Fenerbahçe'de transfer alarmı verildi. Oosterwolde'nin sakatlanmasıyla sarsılan Kanarya'da öncelik sol bek transferinde.

Gent'in yıldızı Archie Brown sol bek adayları arasında ilk sırada yer alıyor. Yaz transfer döneminde de gündeme gelen 22 yaşındaki İngiliz futbolcu için Belçika kulübüyle temasa geçildi. 1.90 metrelik Brown sürati ve mücadeleci yapısıyla biliniyor.

Mukavelesi 2027'de sona erecek genç futbolcu orta sahanın solunda da oynuyor.

22 yaşındaki yıldız, bu sezon Gent formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 4 asist kaydetti.



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