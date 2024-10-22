Türk Telekom, Eurocup'ta Valencia Basket'i konuk edecek

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Eurocup B Grubu'ndaki beşinci maçında çarşamba günü İspanya temsilcisi Valencia Basket'i ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom, Eurocup'ta Valencia Basket'i konuk edecek
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22 Ekim 2024 14:09
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki beşinci maçında çarşamba günü İspanya temsilcisi Valencia Basket'i ağırlayacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak.

Organizasyonun ilk dört haftasında üç galibiyet ve bir yenilgi yaşayan başkent ekibi, grupta averajla dördüncü sırada yer alıyor.

Oynadığı dört karşılaşmayı da kazanarak organizasyonda yenilgisiz iki takımdan biri olan İspanya temsilcisi ise grupta averajla ilk sırada bulunuyor.

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