Gaziantep FK, Okereke'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Gaziantep FK, Nijeryalı futbolcu David Okereke'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, Okereke'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
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22 Ekim 2024 16:05
Gaziantep FK, Nijeryalı futbolcu David Okereke'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Bellona Kayserispor maçında futbolcu David Okereke'nin sakatlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Oyuncumuzun, sağlık ekibimizce gerçekleştirilen detaylı tetkik ve muayenelerin ardından sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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