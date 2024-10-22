Fenerbahçe'de Ryan Kent gerçeği!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından Jose Mourinho döneminde de takımdan ayrı kalan ve tek başına antrenman yapan Ryan Kent, bu durumu CAS'a taşımak istedi. Fenerbahçe Yönetimi, İngiliz oyuncunun bu düşüncesini öğrendikten sonra karşılıklı anlaşma ile sözleşme feshedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Ryan Kent gerçeği!
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22 Ekim 2024 18:09
Son güncelleme 22 Ekim 2024 18:24
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshettiği Ryan Kent ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

CAS'A GİTMEYİ DÜŞÜNDÜ

Daily Mail'de yer alan habere göre, Ryan Kent, İsmail Kartal'ın ardından Jose Mourinho döneminde de takımdan ayrı kaldı ve tek başına antrenman yapmaya devam etti. İngiliz oyuncu, bu durumu CAS'a taşımaya karar verdi.

Fenerbahçe Yönetimi ise Kent'in bu düşüncesini öğrendikten sonra İngiliz yıldızla masaya oturdu ve karşılıklı anlaşma sonucu 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi feshedildi.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

İngiliz basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'de Kent'in durumunun bir oyuncunun belirli bir süre kadro dışı bırakılması kuralını (12. madde) ihlal ettiği hatırlatıldı ve Fenerbahçe yönetiminin çözümü karşılıklı anlaşma ile bulduğu vurgulandı.

Fenerbahçe, 17 Ekim'de Ryan Kent için "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir" şeklinde bir açıklaması yapmıştı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin 2023 yılında kadrosuna kattığı İngiliz oyuncu, sarı-lacivertli forma altında 19 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.




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