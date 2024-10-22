Loris Benito'dan Galatasaray cevabı!

Young Boys forması giyen Loris Benito, Inter maçı öncesi Galatasaray ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Loris Benito'dan Galatasaray cevabı!
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22 Ekim 2024 18:58
Young Boys forması giyen Loris Benito, Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Benito, "Galatasaray'ı elediniz ve Avrupa'yı şaşırttınız. Sonra neler oldu?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Bu soruya net bir cevap vermek zor, biz de bunun cevabını arıyoruz. Çok kaliteli ve güçlü bir takım olduğumuzu biliyoruz. Sezonun bu bölümünde kendimizi bu konumda bulmamız beklenmedik bir durum. Galatasaray'a karşı kalitemizi gösterdik ama sonra bunu her maçta tutarlı bir şekilde yapamadık. Özgüven kazanmamız ve ligde galibiyetler alarak istediğimiz konuda yükselmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Young Boys, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'ı 3-2 ve 0-1'lik sonuçlarla elemiş ve Devler Ligi'nde lig formatına kalmayı başarmıştı.

Young Boys, Devler Ligi'nde ise Aston Villa'ya 3-0, Barcelona'ya ise 5-0'lık skorlarla kaybetti.

Bu sezon ligde de istediği sonuçları alamayan Young Boys, İsviçre'de 10 maçta topladığı 9 puanla 12 takımlı ligde 10. sırada yer alıyor.

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