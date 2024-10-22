Loris Benito'dan Galatasaray cevabı!

Young Boys forması giyen Loris Benito, Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Benito,şeklinde gelen sorunun ardından,ifadelerini kullandı.Young Boys, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'ı 3-2 ve 0-1'lik sonuçlarla elemiş ve Devler Ligi'nde lig formatına kalmayı başarmıştı.Young Boys, Devler Ligi'nde ise Aston Villa'ya 3-0, Barcelona'ya ise 5-0'lık skorlarla kaybetti.Bu sezon ligde de istediği sonuçları alamayan Young Boys, İsviçre'de 10 maçta topladığı 9 puanla 12 takımlı ligde 10. sırada yer alıyor.