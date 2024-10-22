Dilan Polat serbest bırakıldı? Dilan Polat ve Sıla Doğu tahliye oldu mu?

Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen görüntüler nedeniyle haklarında "hayasızca hareketler" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler üzerine soruşturma açtı ve iki kardeş hakkında gözaltı kararı verdi.



Polat ve Doğu, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. İstanbul Adliyesi'nde savcılık tarafından ifadeleri alınan Dilan Polat ve Sıla Doğu, imza yükümlülüğü ile adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Hakim, her iki kardeşin de salı, perşembe ve pazar günleri kolluk birimlerine gidip imza atmalarını içeren adli kontrol kararı verdi.



Daha önce de Dilan Polat, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç örgütü kurma ve yönetme" ile "bahis ve şans oyunlarına muhalefet" suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava kapsamında 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: