Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 36'ncısı düzenlenen Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları başladı.The Bodrum Cup'ın kurucularından Arif Yılmaz ve hayatlarını kaybeden tüm denizciler anısına Bodrum açıklarında denize çelenk bırakılmasının ardından yarışın startı verildi.Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, organizasyonun bugünlere gelmesinde büyük emeği olan herkesi minnet ve saygıyla andıklarını söyledi.Uysal, 5 günlük yarış boyunca 150'ye yakın teknenin denizde olacağını kaydetti.Türkiye İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Çağlar İlter ise İş Bankasının kurulduğu günden bu yana bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve çevresel alanlarda çok yönlü çalışmaların içinde yer aldığını belirtti.İlk gün yarışını Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tekneyle denizden izledi."Kazanmaya Yelken Aç" temasıyla düzenlenen yarışlar, Karaada, Çökertme, Kissebükü rotasında sürerek 26 Ekim'de Bodrum'da tamamlanacak.