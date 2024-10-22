İsveçli gazetecilerden itiraf: 'Şansımız yüzde 10'

İsveç'te yayın yapan Boras Tidning Gazetesi'nde Elfsborg'u yakından takip eden Oskar Palsson, takımın son durumuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.
Teknik direktör Oscar Hiljemark ile daha farklı bir oyun oynadıklarını belirten Palsson, "Artık top hakimiyetine daha çok önem veriyorlar. Ancak hala kontrataklar ve geçiş hücumunda etkililer. Normalde 3-4-3 oynuyorlar ama 5-4-1 gibi bir dizilişle çıkmaları sürpriz olmaz. Geçişlerle sorun çıkarabilecekleri bir oyun tercih edecekler" dedi.
"TARİHİ ZAFERİ ROMA"
Roma karşısında alınan galibiyetin Elfsborg'un 120 yıllık tarihinin en büyük zaferi olduğunu belirten Palsson, sözlerini şöyle sürdürdü: Daha önce Lazio ve Feyenoord'a karşı galibiyetler elde etmiştik ancak bu kesinlikle daha büyük bir zafer. Bu sezonun hedefi Avrupa'da lig aşamasına ulaşmaktı. Elfsborg, 36 takım arasında son sıralarda yer alması beklenen bir ekip. Çok zor kura çektiler. Roma, Tottenham, Galatasaray, Nice, Braga ve AZ Alkmaar hepsi çok iyi takımlar. Avrupa Ligi'nde ilerlerse sansasyonel olur.
"OYUNCULAR AYRILDI"
Kulüp, 2023'teki harika sezonun ardından birçok iyi oyuncuyu kaybetti. Özellikle kaleci Hakon Valdimarsson'un (şimdi Brentford, Premier Lig'de) yerini doldurmak zor oldu. 32 yaşındaki yeni teknik direktör Oscar Hiljemark enerjik ve çok iyi bir menajer. İyi bir oyuncuydu ancak sakatlıklar nedeniyle kariyerini erken bırakmak zorunda kaldı. İsveç'te birçok kişi onun gelecekte harika bir teknik direktörlük kariyeri olacağından emin. Ben onun gelecekte milli takım için bir isim olacağına inanıyorum.
"ELFSBORG'UN ŞANSI YÜZDE 10"
İsveç'teki Göteborgs-Posten'da Elfsborg muhabirliği yapan Joel Besseling, Elfsborg'un işinin oldukça zor olduğunu belirtti. İstanbul'da oluşacak atmosferi vurgulayan Besseling, "Bazı oyuncular, İstanbul'daki herkesin bildiği o meşhur atmosfer nedeniyle sabırsızlıkla bekledikleri maçın Galatasaray olduğunu söyledi. Roma'ya karşı alınan galibiyet, umutları bir nebze olsun artırdı ancak gerçekçi olmak Elfsborg'un kazanma şansının yüzde 10 olduğunu düşünüyorum" dedi.
"MERKEZE GÜVENİYOR"
Bu sezon göreve gelen Oscar Hiljemark ile 3-4-3 oynadıklarını belirten Besseling, sözlerini şöyle sürdürdü: Zorlu rakiplere karşı kontrataklarda çok iyiler. Çok çalışan iki merkez savunma oyuncusuna büyük ölçüde güveniyorlar. Takımın en formda oyuncusu stoper Sebastian Holmen ama Timothy Ouma, Besfort Zeneli ve Ahmed Qasem gibi ilgi çekici yeteneklere de sahipler. Michael Baidoo muhtemelen hücumdaki en büyük yıldız ama Avrupa Ligi'nin ilk iki maçında o kadar iyi değildi.
"TAKTİĞİ DEĞİŞEBİLİR"
Hiljemark çok iyi bir maç koçu, kenarda gerçekten aktif ve edindiğim izlenim, onun maçlara yönelik taktiksel yaklaşımlarında esnek olduğu yönünde. Takımının topa sahip olmasını seviyor ancak buna bağımlı değil. Kontratak yapmaktan korkmuyor. Bu başarı devam ederse İsveç'te uzun süre kalmayacak. Elfsborg'un hedefi elbette Avrupa Ligi'nde ilerlemek ama bu çok zor olacak. Galatasaray büyük bir favori ancak Elfsborg, Roma'ya karşı oynadığı gibi oynayabilirse çok az da olsa beraberlik şansı var.
Teknik direktör Oscar Hiljemark ile daha farklı bir oyun oynadıklarını belirten Palsson, "Artık top hakimiyetine daha çok önem veriyorlar. Ancak hala kontrataklar ve geçiş hücumunda etkililer. Normalde 3-4-3 oynuyorlar ama 5-4-1 gibi bir dizilişle çıkmaları sürpriz olmaz. Geçişlerle sorun çıkarabilecekleri bir oyun tercih edecekler" dedi.
"TARİHİ ZAFERİ ROMA"
Roma karşısında alınan galibiyetin Elfsborg'un 120 yıllık tarihinin en büyük zaferi olduğunu belirten Palsson, sözlerini şöyle sürdürdü: Daha önce Lazio ve Feyenoord'a karşı galibiyetler elde etmiştik ancak bu kesinlikle daha büyük bir zafer. Bu sezonun hedefi Avrupa'da lig aşamasına ulaşmaktı. Elfsborg, 36 takım arasında son sıralarda yer alması beklenen bir ekip. Çok zor kura çektiler. Roma, Tottenham, Galatasaray, Nice, Braga ve AZ Alkmaar hepsi çok iyi takımlar. Avrupa Ligi'nde ilerlerse sansasyonel olur.
"OYUNCULAR AYRILDI"
Kulüp, 2023'teki harika sezonun ardından birçok iyi oyuncuyu kaybetti. Özellikle kaleci Hakon Valdimarsson'un (şimdi Brentford, Premier Lig'de) yerini doldurmak zor oldu. 32 yaşındaki yeni teknik direktör Oscar Hiljemark enerjik ve çok iyi bir menajer. İyi bir oyuncuydu ancak sakatlıklar nedeniyle kariyerini erken bırakmak zorunda kaldı. İsveç'te birçok kişi onun gelecekte harika bir teknik direktörlük kariyeri olacağından emin. Ben onun gelecekte milli takım için bir isim olacağına inanıyorum.
"ELFSBORG'UN ŞANSI YÜZDE 10"
İsveç'teki Göteborgs-Posten'da Elfsborg muhabirliği yapan Joel Besseling, Elfsborg'un işinin oldukça zor olduğunu belirtti. İstanbul'da oluşacak atmosferi vurgulayan Besseling, "Bazı oyuncular, İstanbul'daki herkesin bildiği o meşhur atmosfer nedeniyle sabırsızlıkla bekledikleri maçın Galatasaray olduğunu söyledi. Roma'ya karşı alınan galibiyet, umutları bir nebze olsun artırdı ancak gerçekçi olmak Elfsborg'un kazanma şansının yüzde 10 olduğunu düşünüyorum" dedi.
"MERKEZE GÜVENİYOR"
Bu sezon göreve gelen Oscar Hiljemark ile 3-4-3 oynadıklarını belirten Besseling, sözlerini şöyle sürdürdü: Zorlu rakiplere karşı kontrataklarda çok iyiler. Çok çalışan iki merkez savunma oyuncusuna büyük ölçüde güveniyorlar. Takımın en formda oyuncusu stoper Sebastian Holmen ama Timothy Ouma, Besfort Zeneli ve Ahmed Qasem gibi ilgi çekici yeteneklere de sahipler. Michael Baidoo muhtemelen hücumdaki en büyük yıldız ama Avrupa Ligi'nin ilk iki maçında o kadar iyi değildi.
"TAKTİĞİ DEĞİŞEBİLİR"
Hiljemark çok iyi bir maç koçu, kenarda gerçekten aktif ve edindiğim izlenim, onun maçlara yönelik taktiksel yaklaşımlarında esnek olduğu yönünde. Takımının topa sahip olmasını seviyor ancak buna bağımlı değil. Kontratak yapmaktan korkmuyor. Bu başarı devam ederse İsveç'te uzun süre kalmayacak. Elfsborg'un hedefi elbette Avrupa Ligi'nde ilerlemek ama bu çok zor olacak. Galatasaray büyük bir favori ancak Elfsborg, Roma'ya karşı oynadığı gibi oynayabilirse çok az da olsa beraberlik şansı var.