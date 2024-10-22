Sezonun ilk 5 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, iç sahada aldığı Konyaspor galibiyetinin ardından Hatayspor deplasmanında yine beraberlikle yetinmişti.
Bordo-Mavililer, geride kalan hafta sonunda yine iç sahada Başakşehir'i kritik şekilde 1-0 mağlup etti ve evinde 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
'HER GÜN YENİ BİR BAŞLANGIÇ'
Teknik direktörlük kariyerindeki 1000. maçına Başakşehir karşılaşmasında çıkan ve tarihe geçen Şenol Güneş, "Bu imkanı bana veren dünyaya ve Allah'a şükrediyorum. Her gün bir şeyler öğrendim. Geriye dönüp baktığımda zamanın ne kadar hızlı geçtiğini fark ediyorum. Hâlâ ilk günkü heyecanı yaşıyorum. Benim için her gün yeni bir başlangıç. 1000 maçı geride bıraktık. 1001 mi 1100 mü olur bilemem. Ama konuşarak zaman harcamak yerine, yeni yapacaklarıma hazırlanıyorum" dedi.
SIRADAKİ RAKİP GÖZTEPE'DE
Başakşehir galibiyetiyle zorlu fikstüre moralli giren Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda Göztepe'yi devirip Fenerbahçe derbisi öncesi iyice rüzgarı arkasına almak istiyor. Bordo-Mavililer, dünü izinli olarak geçirirken, zorlu 90 dakikanın hazırlıkları bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayacak. 4 gün boyunca yoğun tempoda antrenmanlar yapacak olan Fırtına, bu sezon Göztepe'ye evindeki ilk mağlubiyetini yaşatmak istiyor.
TAŞLAR YERİNE OTURUYOR
Milli ara Trabzonspor'a ilaç gibi gelirken, Başakşehir galibiyetiyle zorlu fikstüre iyi başlanmış oldu. Teknik direktör Şenol Güneş, iskelet kadroyu da bulmaya başladı. Savic dönene kadar geri dörtlü neredeyse belli. Sağ bekte Pedro Malheiro, solda Eren Elmalı oynamaya devam edecek. Göztepe deplasmanında stoper ikilisinde Denswil-Mendy ikilisi olacak. Lundstram ve Ozan Tufan'ın performansından memnun olan Şenol hoca'nın sağ kanatta Visca, ileri uçta Banza vazgeçilmezleri. Uğurcan Çakır zaten yüzde 85'lik kurtarış yüzdesiyle şu anda Süper Lig'in en formda kalecisi.
10 NUMARA VE SOL KANAT...
Topa sahip olan, dominant oynayan, ön alanda basan takım hedefine yavaş yavaş ulaşan Güneş'in esas hedefi; daha hızlı oynayan bir ekip yaratmak. Taktik idmanlarda tamamen bu olgu üzerinde duracak olan tecrübeli çalıştırıcı, 10 numara ve sol kanat bölgesinde ise net tercihlerini belirleyemedi. Cham-Bardhi ikilisinden birini 10 numarada oynatacak olan Güneş, sol kenarda şimdilik Dragus'la devam ediyor. Başarılı hoca, Orsic'ten devre arasına kadar mutlaka verim almak istiyor.
Trabzonspor'da taşlar yerine oturuyor!
Bireysel performansların düşüklüğü ve sakatlıklar nedeniyle bu sezon bir türlü kadro istikrarını yakalayamayan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in 11'i artık genel hatlarıyla netleşiyor.
Sezonun ilk 5 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, iç sahada aldığı Konyaspor galibiyetinin ardından Hatayspor deplasmanında yine beraberlikle yetinmişti.
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