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Manchester City'nin Reijnders için rakibi Real Madrid!

Real Madrid, Milan forması giyen Tijjani Reijnders ile ilgileniyor. Hollandalı futbolcu, Manchester City'nin de transfer gündeminde yer alıyor.

calendar 14 Mayıs 2025 18:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City'nin Reijnders için rakibi Real Madrid!
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Milan forması giyen Tijjani Reijnders, Real Madrid ve Manchester City'yi karşı karşıya getirdi.

Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid, Hollandalı futbolcu ile ilgileniyor. Real Madrid'in, Tijjani Reijnders için transfer yarışına girmeye hazır olduğu belirtildi.

Hollandalı futbolcu için daha önce de Manchester City, Milan ile temaslara başlamıştı.

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Reijnders'in kulübü Milan ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Milan'da bu sezon 51 maçta süre bulan Hollandalı futbolcu, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.

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