Taraftarlardan Osimhen İsteği

Ziraat Türkiye Kupası Final mücadelesinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da tribünlerden Victor Osimhen tezahüratı geldi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Galatasaraylı taraftarlar, başkan Dursun Özbek'e dönerek "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" diye tezahüratlarında bulundu.
Bunun üzerine Osimhen, yedek kulübesinde takım arkadaşı Ahmed Kutucu'ya ne dediklerini sormasının ardından kulübeden ayrılarak taraftarı alkışladı.
Galatasaraylı taraftarlar, başkan Dursun Özbek'e dönerek "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" diye tezahüratlarında bulundu.
Bunun üzerine Osimhen, yedek kulübesinde takım arkadaşı Ahmed Kutucu'ya ne dediklerini sormasının ardından kulübeden ayrılarak taraftarı alkışladı.
Galatasaray Tribünleri: "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor."pic.twitter.com/NnacHw4wmZ
— Sporx (@sporx) May 14, 2025