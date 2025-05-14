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Taraftarlardan Osimhen İsteği

Galatasaray tribünlerinden, başkan Dursun Özbek'e, "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" mesajı geldi.

calendar 14 Mayıs 2025 22:46 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2025 22:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Taraftarlardan Osimhen İsteği
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Ziraat Türkiye Kupası Final mücadelesinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da tribünlerden Victor Osimhen tezahüratı geldi.

Galatasaraylı taraftarlar, başkan Dursun Özbek'e dönerek "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" diye tezahüratlarında bulundu.

Bunun üzerine Osimhen, yedek kulübesinde takım arkadaşı Ahmed Kutucu'ya ne dediklerini sormasının ardından kulübeden ayrılarak taraftarı alkışladı.

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