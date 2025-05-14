Galatasaray'da kırmızı itirazı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray, bir pozisyonda kırmızı kart bekledi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Trabzonspor'da Stefan Savic, 21. dakikada Victor Osimhen'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Savic, kartın ardından hakem Cihan Aydın'a yoğun itirazlarda bulundu.
Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, itirazlarının ardından Savic'e kırmızı kart çıkması yönünde itirazda bulundu.
Trabzonspor'da Stefan Savic, 21. dakikada Victor Osimhen'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Savic, kartın ardından hakem Cihan Aydın'a yoğun itirazlarda bulundu.
Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, itirazlarının ardından Savic'e kırmızı kart çıkması yönünde itirazda bulundu.
🎥Stefan Savic, Cihan'a Aydın'a böyle tepki gösterdi.pic.twitter.com/fmAtZh1KU4
— Sporx (@sporx) May 14, 2025