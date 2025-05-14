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Galatasaray'da kırmızı itirazı!

Galatasaray, Stefan Savic ile Victor Osimhen arasında yaşanan pozisyon sonrası Savic için kırmızı kart bekledi.

calendar 14 Mayıs 2025 21:09 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2025 21:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da kırmızı itirazı!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda finalinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray, bir pozisyonda kırmızı kart bekledi.

Trabzonspor'da Stefan Savic, 21. dakikada Victor Osimhen'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Savic, kartın ardından hakem Cihan Aydın'a yoğun itirazlarda bulundu.

Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, itirazlarının ardından Savic'e kırmızı kart çıkması yönünde itirazda bulundu.


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