Fransa Ligue 1 ekibi Monaco, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren İngiliz savunma oyuncusu Eric Dier ile sözleşme imzaladı.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 31 yaşındaki futbolcu ile 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.



Bayern Münih'te bu sezon 27 maça çıkan Eric Dier, 1747 dakika sahada kaldı. Bu sürede 2 gol attı ve 1 asist yaptı.



