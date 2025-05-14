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Eric Dier resmen Monaco'da!

Monaco, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Eric Dier'ı kadrosuna kattı.

calendar 14 Mayıs 2025 21:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: asmonaco.com
Eric Dier resmen Monaco'da!
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Fransa Ligue 1 ekibi Monaco, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren İngiliz savunma oyuncusu Eric Dier ile sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 31 yaşındaki futbolcu ile 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bayern Münih'te bu sezon 27 maça çıkan Eric Dier, 1747 dakika sahada kaldı. Bu sürede 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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