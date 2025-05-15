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Aboubakar'ın yeni adresi; sürpriz

Atakaş Hatayspor ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesh eden Vincent Aboubakar, Azerbaycan ekibiyle transfer pazarlıklarına başladı.

calendar 15 Mayıs 2025 10:11 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 10:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Aboubakar'ın yeni adresi; sürpriz
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Sezon başında Beşiktaş ile yollarını ayırarak Atakaş Hatayspor'a transfer olan Vincent Aboubakar'ın Türkiye günleri sona ermek üzere...

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33 yaşındaki Kamerunlu forvet Aboubakar, Hatayspor'un küme düşmesinin kesinleşmesi üzerine karşılıklı anlaşmayla sözleşmesini fesh etmişti. 4 sezon Süper Lig'de forma giyen Aboubakar, bu sezonu ise 8 gol ve 2 asistle geçirmişti.

Kariyerinin son büyük sözleşmesini yapmaya hazırlanan Vincent Aboubakar, Azerbaycan ekibi Karabağ ile görüşmelere başladı.

Karabağ'ın Aboubakar'ı çok istediği ve mali olarak da şartların konuşulduğu kaydedildi. 

 
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