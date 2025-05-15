Sezon başında Beşiktaş ile yollarını ayırarak Atakaş Hatayspor'a transfer olan Vincent Aboubakar'ın Türkiye günleri sona ermek üzere...33 yaşındaki Kamerunlu forvet Aboubakar, Hatayspor'un küme düşmesinin kesinleşmesi üzerine karşılıklı anlaşmayla sözleşmesini fesh etmişti. 4 sezon Süper Lig'de forma giyen Aboubakar, bu sezonu ise 8 gol ve 2 asistle geçirmişti.Kariyerinin son büyük sözleşmesini yapmaya hazırlanan Vincent Aboubakar, Azerbaycan ekibi Karabağ ile görüşmelere başladı.