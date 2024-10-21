Real Madrid forması giyen Arda Güler'le ilgili çok konuşulan bir gelişme yaşandı.Juventus'un İngilizce sosyal medya hesabı, milli futbolcunun transfer edildiğini açıkladı.İtalyan ekibinden yapılan açıklamada" ifadeleri kullanıldı.Juventus'un Arda Güler ile ilgili bu paylaşımı sonrası,soruları gündeme geldi.Juventus resmi hesabı, bu gelişmenin ardından bir açıklama yaptı. Juventus, kulübün İngilizce hesabının saldırıya uğradığını ve yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu. Juventus ayrıca yaşanan sorunla ilgili çalışmaların devam ettiğini duyurdu.Juventus'un resmi hesabından yaptığı saldırıya uğradık açıklamasının ardından ele geçirilen İngilizce hesaptan,şeklinde bir paylaşım daha yapıldı.