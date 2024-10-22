Haber Tarihi: 22 Ekim 2024 13:59 - Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024 13:59

Devlet Bahçeli ile Abdullah Öcalan Sınıf Arkadaşı mı?

Son günlerde sosyal medyada ve bazı platformlarda sıkça dile getirilen iddialardan biri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ın aynı dönemde sınıf arkadaşı olduğu yönünde. Peki, Devlet Bahçeli ile Abdullah Öcalan Sınıf Arkadaşı mı?

Devlet Bahçeli ile Abdullah Öcalan Sınıf Arkadaşı mı?
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Devlet Bahçeli ve Abdullah Öcalan'ın aynı üniversitede okuduğuna dair yanlış anlaşılmalardan kaynaklanmaktadır. Devlet Bahçeli, 1967 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne (bugünkü adıyla Gazi Üniversitesi) girmiştir. Bahçeli, ekonomi alanında akademik çalışmalar yapmış, daha sonra da bu alanda öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

Abdullah Öcalan ise, 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girmiştir. Dolayısıyla, her iki isim de Ankara'da eğitim almış olsa da, farklı fakültelerde ve farklı zaman dilimlerinde öğrenim görmüşlerdir. Yani, iddia edildiği gibi Devlet Bahçeli ile Abdullah Öcalan'ın sınıf arkadaşı olduğu bilgisi yanlıştır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

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