Bu acının bir tarifi yok

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizde hissedilen 7.7 şiddetindeki depremin 5. günü biterken Adıyaman'da Isias Otel'in enkazında Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nin kız ve erkek yıldız voleybol takımları için bekleyiş sürdü. Geçtiğimiz hafta sonu 'Ortaokullar Arası Voleybol Yıldız Türkiye Yarı Final' karşılaşmalarına katılmak üzere Adıyaman'a gelen 35 kişilik kafilede 12 ila 14 yaş arasındaki sporcuların yanısıra öğretmenler ve veliler de bulunuyordu. Şimdiye kadar 35 kişilik kafileden 22 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. 13 kişi için de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. KKTC basınına göre kimliği belli olan öğretmen ve öğrencilerin isimleri şöyle: Hasan Bilgen, Alp Akın, Doruk Akın, Fahri Arkar, Duygu Bolsoy Kalaycı, Lavin Kalaycı, Özgür İçme, Pamir Konuklu, İbrahim Yakula, Kağan Selim İş.



Öte yandan 4 öğretmenin enkazın ilk anlarında kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı, daha sonra da bir öğretmenin canlı kurtarıldığı aktarıldı. Hem zamanla yarış hem de kış şartlarından dolayı havanın çok soğuk olması moralleri bozdu. Özellikle sporcuların ailelerinin enkaz çalışmaları sırasındaki bekleyişi de devam etti. Bu arada deprem olduğu sırada otelde de toplamda 120 kişinin olduğu dile getirildi.



KKTC'de orta öğretim genel müdürü Cengiz Topel Uzun, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Haberi alır almaz bir uçak dolusu insan geldik. Buraya gelenler arasında işinin uzmanı insanlar da vardı. Aileleri de getirdik. Her aileden bir kişi var, 106 kişi geldik. Soğuğa alışkın değiliz yaşadığımız yer itibarıyla. Enkazın tümü kalkana kadar burada olacağız" dedi.



KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu başkanlığındaki ekip ilk günden itibaren Adıyaman'da çalışmalar başlatmıştı. Kurtarma çalışmalarında 47 kişilik KKTC Sivil Savunma Teşkilatı da yer aldı.



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da yakından takip ettiği ve sürekli bilgi aldığı çalışmalar için önceki gece Ercan-Adıyaman seferini yapan uçakla personel ve lojistik malzeme desteği sağlandı.



Cenaze törenleri oldu



Adıyaman'da hayatını kaybeden bazı genç sporcuların cenazeleri önceki gün KKTC'ye getirildi. Vefat eden öğrencilerden Mert Niyazi Topukçuoğlu, Fahri Arkar, Doruk Akın ve Alp Akın için dün Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlenlendi. Öğrencilerden Lavin Kalaycı ve annesi Duygu Kalaycı ile antrenör Fahri Arkar için de cenaze törenleri yapıldı.



Deprem şehitliği



Gazimağusa Belediyesi, Adıyaman'daki depremde hayatını kaybedenler için "Deprem Şehitliği" alanı hazırladı.



Cumartesi günü cenaze töreni gerçekleşen sporcular, aile ve öğretmenleri "Deprem Şehitliği" alanına defnedildi.





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