Bruno Peres'in durumu belirsiz

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi devam eden Bruno Peres'in durumu belirsizliğini koruyor.



YABANCI SORUNU



Tecrübeli futbolcunun sakatlığının uzun sürmesi ve yabancı sorunu nedeniyle yıldız futbolcunun durumu Bordo-mavili takımda yeni sezon öncesi can sıkıyor.



KARAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE



Bordo-mavililer bu oyuncunun yerine Larsen'i transfer ederken, defansın solunda da görev yapabilen Peres'le ilgili karar önümüzdeki günlerde verilecek.



(GÜNE BAKIŞ)





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