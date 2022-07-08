Bruno Peres'in durumu belirsiz

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıktan halen kurtulamayan Brezilyalı sağ bek Bruno Peres'in sahalara dönüş tarihi netlik kazanmadı.

, Fotoğraf; AA
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Bruno Peres'in durumu belirsiz
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08 Temmuz 2022 17:07
Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi devam eden Bruno Peres'in durumu belirsizliğini koruyor.

YABANCI SORUNU

Tecrübeli futbolcunun sakatlığının uzun sürmesi ve yabancı sorunu nedeniyle yıldız futbolcunun durumu Bordo-mavili takımda yeni sezon öncesi can sıkıyor.

KARAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE

Bordo-mavililer bu oyuncunun yerine Larsen'i transfer ederken, defansın solunda da görev yapabilen Peres'le ilgili karar önümüzdeki günlerde verilecek.

(GÜNE BAKIŞ)

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