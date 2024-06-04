Beşiktaş'ta görüşmeler tıkandı: Morgan De Sanctis

Beşiktaş, sportif direktörlük görevi için Morgan De Sanctis ile görüşüyordu. İtalyan isimle görüşmeler tıkandı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta görüşmeler tıkandı: Morgan De Sanctis
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04 Haziran 2024 23:54
Gelecek sezonun transfer planlamasını sürdüren Beşiktaş, yönetim kademesine önemli bir hamle yapmak istese de görüşmeleri sonlandıramadı.

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş'ın İtalyan sportif direktör Morgan De Sanctis ile yaptığı görüşmeler tıkandı.

Haberde, yapılan son görüşmede iki tarafın anlaşamadığı ve müzakerelerin durma noktasına geldiği belirtildi. 

MORGAN DE SANCTIS KİMDİR?

47 yaşındaki De Sanctis, son olarak İtalyan ekibi Salernitana'da görev yapmıştı. Futbolculuk döneminde de Türkiye'de bulunan İtalyan kaleci, 2008-09 sezonunda Galatasaray'da forma giymişti.



 
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