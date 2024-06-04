A Milli Takım'ın galibiyet hasreti 4 maça yükseldi!

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk olduğu son Avrupa şampiyonu İtalya ile 0-0 berabere kaldı.



Bu sonuç ile birlikte A Milli Futbol Takımı'nın, galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.



Ay-yıldızlı ekip biri resmi olmak üzere oynadığı son 4 maçta galibiyete ulaşamadı.



Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçında deplasmanda Galler ile berabere kalarak grup lideri olarak EURO 2024 bileti alan Türkiye, mart ayında oynadığı hazırlık maçlarında ise Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 mağlup oldu.



