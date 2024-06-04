A Milli Takım'ın galibiyet hasreti 4 maça yükseldi!
İtalya beraberliği ile A Milli Futbol Takımı'nın, galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk olduğu son Avrupa şampiyonu İtalya ile 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuç ile birlikte A Milli Futbol Takımı'nın, galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.
Ay-yıldızlı ekip biri resmi olmak üzere oynadığı son 4 maçta galibiyete ulaşamadı.
Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçında deplasmanda Galler ile berabere kalarak grup lideri olarak EURO 2024 bileti alan Türkiye, mart ayında oynadığı hazırlık maçlarında ise Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 mağlup oldu.
Bu sonuç ile birlikte A Milli Futbol Takımı'nın, galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.
Ay-yıldızlı ekip biri resmi olmak üzere oynadığı son 4 maçta galibiyete ulaşamadı.
Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçında deplasmanda Galler ile berabere kalarak grup lideri olarak EURO 2024 bileti alan Türkiye, mart ayında oynadığı hazırlık maçlarında ise Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 mağlup oldu.
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|S
|Takımlar
|O
|G
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Macaristan
|0
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İskoçya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|İsviçre
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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