Beşiktaş Safi Çimento, Oğulcan Güney'i kadrosuna kattı

Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, sol kanat oyuncusu Oğulcan Güney'i transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki hentbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Oğulcan Güney'e Beşiktaş ailesine yeniden hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki hentbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Oğulcan Güney'e Beşiktaş ailesine yeniden hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.
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