Beşiktaş Safi Çimento, Oğulcan Güney'i kadrosuna kattı

Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, sol kanat oyuncusu Oğulcan Güney'i renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Safi Çimento, Oğulcan Güney'i kadrosuna kattı
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05 Haziran 2024 00:11
 Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, sol kanat oyuncusu Oğulcan Güney'i transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki hentbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Oğulcan Güney'e Beşiktaş ailesine yeniden hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

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