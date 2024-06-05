Altay Bayındır: "Uğurcan ve Mert ağabey ile aramız çok iyi"

Milli takım oyuncularından Altay Bayındır, 0-0 biten İtalya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır: 'Uğurcan ve Mert ağabey ile aramız çok iyi'
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05 Haziran 2024 01:01
Milli takım oyuncularından Altay Bayındır, 0-0 biten İtalya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ozan Kabak'ın sakatlığına değinen Altay, "Ozan inşallah kısa süre içinde aramıza katılır, ne olduğunu da tam anlayamadık. Hastaneye gitmiş sanırım." dedi.

Kendisini hazır tuttuğunu söyleyen Altay, "Ben psikolojik olarak hazırım, oynamadığım sürede de oynuyormuş gibi çalıştım. Milli takımımızın büyüklüğünün farkındayım. İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Bugün kazanabilirdik de ama olmadı. Önümüzdeki turnuvaya hazırlanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son olarak takımdaki diğer kaleciler hakkında konuşan Altay, "Mert ağabey büyüğümüz zaten. Uğurcan ile de sık sık mesajlaşırız, aramız çok iyi yani. Başarının gelmesi için zaten iyi bir takım ruhu olmalı. Kim oynuyorsa ona destek olmalıyız." sözlerini sarf eti.
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