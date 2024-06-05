Filenin Efeleri'nin rakibi Slovenya

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Japonya etabında Slovenya'yla karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filenin Efeleri'nin rakibi Slovenya
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05 Haziran 2024 01:37
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Japonya etabında Slovenya'yla karşılaşacak.

Organizasyonun ikinci haftası, 5-9 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde gerçekleştirilecek.

Slovenya, Polonya, İran ve Almanya'yla karşılaşacak milliler, ilk maçını TSİ 09.30'da Slovenya'yla yapacak.

Sakatlıkları nedeniyle Arslan Ekşi ve Burutay Subaşı'nın yer almadığı Japonya kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Yasin Aydın, Mirza Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan

Orta oyuncular: Faik Samet Güneş, Mert Matiç, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül

Liberolar: Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu

"Filenin Efeleri"nin TSİ maç programı şu şekilde:

Bugün (5 Haziran Çarşamba):

09.30 Slovenya-Türkiye

6 Haziran Perşembe:

13.30 Polonya-Türkiye

8 Haziran Cumartesi:

06.00 İran-Türkiye

9 Haziran Pazar:

09.30 Almanya-Türkiye

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