Boston Celtics'in yıldız oyuncusu Jaylen Brown, NBA tarihinin en büyük isimleri üzerine cesur bir açıklamada bulundu.



NBA'in en bilinçli süperstarlarından biri olarak görülen Brown, sporun ötesinde bir miras bırakmayı hedefleyen bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Bu bağlamda, hayatını sadece basketbolla sınırlamayan ve global bir marka haline gelen Michael Jordan'ı örnek gösterdi.



'Earn Your Leisure' podcast'inde konuşan Brown, Jordan'ın sporun tanıtımında oynadığı büyük rolü vurguladı ve LeBron James'in dahi onu aşamadığını dile getirdi.



"Reklamlarda gördüğünüz, büyük sponsorluk anlaşmaları imzalayan oyuncular zaten yetenekli. Ama medya gücüyle bu isimler küreselleştiriliyor ve kaçınılmaz birer yıldız haline getiriliyor. Ancak bu oyuncuların kazançları, Jordan'ınki kadar büyük değil. Jordan eşsizdi.



O günden bugüne, yani 40 yıl içinde hiç kimse Michael Jordan'ı geçemedi. LeBron bile."



Jordan, parkede kazandığı paradan çok daha fazlasını, kendi adını taşıyan Jordan markası sayesinde elde etti. LeBron James ve Kevin Durant gibi yıldızlar da ömür boyu Nike anlaşmaları ve yan markalara sahip olsalar da, Jordan'ın sahip olduğu gibi doğrudan bir marka kontrolü alamadılar.



Jordan'ın etkisi sadece sahada değil, kültürel anlamda da devrim niteliğinde oldu. Onun oluşturduğu servet, bugünkü NBA oyuncularının hala peşinde olduğu bir miras haline geldi.



Michael Jordan, halen tarihin en zengin basketbol oyuncusu olarak öne çıkıyor ve hem sahada hem de iş dünyasında kendisinden sonraki nesillere ilham vermeye devam ediyor.



