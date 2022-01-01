"Bronny'nin draft değeri, 2. tur olarak görülüyor" iddiası!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James'in, NBA'deki yöneticiler tarafından ikinci tur draft seçimi düzeyinde bir oyuncu olarak görüldüğü iddia edildi.



LeBron'un en büyük oğlu Bronny'nin draft edilmesinin beklendiği 2024 NBA Draftı'na henüz iki sene bulunuyor ve 17 yaşındaki oyuncu, şu anda Sierra Canyon lisesinde forma giyiyor.



Bronny'nin başka bir liseye, muhtemelen babasının mezun olduğu okula taşınmak istediği öne sürülmüş olsa da, Bleacher Report'tan Eric Pincus'a göre bazı NBA yöneticileri, Bronny'nin draft değerini ikinci tur seçimi olarak tahmin ediyorlar:



"Birkaç yöneticiyle yapılan anketlerde, Bronny James'in bu noktada muhtemelen ikinci tur seçimi olacağı tahmin ediliyor. Ancak kesin bir şey söylemek için henüz çok erken. Bir NBA takımı, babasını da alabilmek için oğluna ulaşabilir."



LeBron geçtiğimiz günlerde, NBA'deki son yılında oğluyla birlikte oynayabilmek için 'her şeyi yapacağını' açıkça belirtmişti.



