Brighton, son dakikada 3 puanı kaptı!

İngiltere Premier Lig'in 28. hafta maçında Brighton, Fulham'ı konuk etti.
American Express Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahini ekip 2-1 kazandı.
Brighton'a galibiyeti getiren golleri ise 41. dakikada Jan Paul van Hecke ile 90+8'de penaltıdan Joao Pedro attı. Fulham'ın tek golünü dakika 35'te Raul Jimenez kaydetti.
Brighton'da Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmedi.
Brighton, bu sonucun ardından puanını 46 yaptı. Fulham, 42 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Brighton, Manchester City deplasmanına gidecek. Fulham, Tottenham'ı ağırlayacak.
American Express Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahini ekip 2-1 kazandı.
Brighton'a galibiyeti getiren golleri ise 41. dakikada Jan Paul van Hecke ile 90+8'de penaltıdan Joao Pedro attı. Fulham'ın tek golünü dakika 35'te Raul Jimenez kaydetti.
Brighton'da Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmedi.
Brighton, bu sonucun ardından puanını 46 yaptı. Fulham, 42 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Brighton, Manchester City deplasmanına gidecek. Fulham, Tottenham'ı ağırlayacak.
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