Brighton, Bournemouth'u 2 golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Brighton, Bournemouth'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Brighton, Bournemouth'u 2 golle geçti
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26 Şubat 2025 00:31
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Brighton ile Bournemouth karşı karşıya geldi.

American Express Stadyumu'nda Brighton, Bournemouth 2-1'lik skorla mağlup etti.

Brighton'ın golleri Joao Pedro ve Danny Welbeck'ten gelirken Bournemouth'un tek golünü ise Justin Kluivert attı.

Bu sonuçla birlikte Brighton, 7-0'lık Nottingham Forest mağlubiyetinden sonra 3 maç üst üste galip geldi.


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