Brighton, Bournemouth'u 2 golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Brighton ile Bournemouth karşı karşıya geldi.
American Express Stadyumu'nda Brighton, Bournemouth 2-1'lik skorla mağlup etti.
Brighton'ın golleri Joao Pedro ve Danny Welbeck'ten gelirken Bournemouth'un tek golünü ise Justin Kluivert attı.
Bu sonuçla birlikte Brighton, 7-0'lık Nottingham Forest mağlubiyetinden sonra 3 maç üst üste galip geldi.
American Express Stadyumu'nda Brighton, Bournemouth 2-1'lik skorla mağlup etti.
Brighton'ın golleri Joao Pedro ve Danny Welbeck'ten gelirken Bournemouth'un tek golünü ise Justin Kluivert attı.
Bu sonuçla birlikte Brighton, 7-0'lık Nottingham Forest mağlubiyetinden sonra 3 maç üst üste galip geldi.
*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<