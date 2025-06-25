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Bright Osayi-Samuel'in evinden hırsızlık iddiası

Bright Osayi-Samuel, yurt dışından döndükten sonra Üsküdar'daki evinde kol saatini bulamaması üzerine kız arkadaşının saati çaldığı iddiasıyla şikayette bulundu.

calendar 25 Haziran 2025 18:12 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2025 18:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bright Osayi-Samuel'in evinden hırsızlık iddiası
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Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi Samuel'in Üsküdar'daki evinden kız arkadaşı tarafından saatinin çalındığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Samuel, yurt dışından döndükten sonra Üsküdar'daki evinde kol saatini bulamaması üzerine kız arkadaşı Ayşenur O.'nun saati çaldığı iddiasıyla şikayette bulundu.

Şikayet üzerine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosunca "hırsızlık" suçundan soruşturma başlatıldı.


Şüpheli olarak ifadesi alınan Ayşenur O. yaklaşık 3-4 aydır arkadaş olduklarını, 27 Nisan'da birlikte Şişli'deki bir eğlence merkezine gittiklerini söyledi.

Osayi Samuel'in arkadaşlarıyla eğlendiğini belirten Ayşenur O, "Ben de sadece yanında bulundum, Etrafı çok kalabalıktı. Daha sonra birlikte müştekinin Üsküdar'daki ikametine valizlerini almak için gittik. Çünkü kendisi İngiltere'ye dönecekti. Müştekinin ikametinde yaklaşık 20-25 dakika kaldık. Birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittik." ifadelerini kullandı.

Ayşenur O, Samuel'in yurt dışına çıkış yaptığını ve kendisini daha sonra görmediğini belirterek, "Bu tarihten yaklaşık 1-1,5 ay kadar sonra bana Whatsapp üzerinden mesaj göndererek ikametine gittiğimizde kendisinin saatini çaldığımı iddia etti. Bunun üzerine ben kendisine 'Eğer böyle bir iddian varsa resmi makamlara birlikte gidelim. Ben senin saatini çalmadım. Hatta saatini dahi görmedim.' dedim. Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, suçsuzum." dedi.

Müşteki Samuel ise avukatı aracılığıyla verdiği ifadesinde, eğlence mekanında Ayşenur O. ile tanıştıklarını, birlikte eğlendiklerini ifade etti.

Mekanda eğlendikleri sırada söz konusu saatin kolunda olduğunu belirten Samuel, şüpheli Ayşenur O. ile evine gittiklerini, aynı gün içerisinde ise kendisinin yurt dışına çıktığını anlattı.

Türkiye'ye geri döndüğünde ise Mayıs ayının ilk haftasında bahse konu saatin evinde olmadığını fark ettiğini dile getiren Samuel, "Bahse konu saatimin ikametime gelen Ayşenur O. tarafından çalındığını düşünüyorum, çünkü o tarihten sonra ikametime kimse girmedi. Kamera görüntülerinde de bu saati en son o gün taktığım ve eve geldiğim sabittir." şeklinde beyanda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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