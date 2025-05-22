Bright Osayi-Samuel'e hırsızlık şoku!

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi-Samuel, talihsiz bir olay yaşadı.
Sports Digitale'de yer alan habere göre; Osayi-Samuel'in evi soyuldu.
Olayın detaylarına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
PERFORMANSI
Bu sezon 37 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 8 asistle takımına katkıda bulundu. Fenerbahçe kariyerinde 176 maça çıkan Osayi'nin 7 golü var.
Sports Digitale'de yer alan habere göre; Osayi-Samuel'in evi soyuldu.
Olayın detaylarına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
PERFORMANSI
Bu sezon 37 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 8 asistle takımına katkıda bulundu. Fenerbahçe kariyerinde 176 maça çıkan Osayi'nin 7 golü var.
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