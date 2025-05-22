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Bright Osayi-Samuel'e hırsızlık şoku!

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi-Samuel'in evi soyuldu.

calendar 22 Mayıs 2025 21:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bright Osayi-Samuel'e hırsızlık şoku!
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Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi-Samuel, talihsiz bir olay yaşadı.

Sports Digitale'de yer alan habere göre; Osayi-Samuel'in evi soyuldu.

Olayın detaylarına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

PERFORMANSI

Bu sezon 37 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 8 asistle takımına katkıda bulundu. Fenerbahçe kariyerinde 176 maça çıkan Osayi'nin 7 golü var.

 


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