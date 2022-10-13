Brezilya, İtalya'yı geçti ve finale çıktı

FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-1 yenen Brezilya, finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.



Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynanan ikinci yarı final mücadelesinde İtalya ile Brezilya karşı karşıya geldi.



İtalya'yı 25-23, 22-25, 26-24 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup eden Brezilya, tarihinde 4. kez final biletini aldı.



Brezilya, 1994'te Küba'ya, 2006 ve 2010 yıllarında ise Rusya'ya finalde kaybetti.



Turnuvanın finalinde son şampiyon Sırbistan ile Brezilya, 15 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.00'de karşılaşacak.





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