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Brad Wanamaker, serbest kaldı!

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Boston Celtics'in guard oyuncusu Brad Wanamaker'a bir kontrat teklifi sunmayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Adrian Wojnarowski, Boston Celtics'in guard oyuncusu Brad Wanamaker'a bir kontrat teklifi sunmayacağını açıkladı.

Wanamaker'a uygun bir kontrat teklifi sunulmaması, kendisinin sınırsız bir serbest oyuncu olacağı anlamına geliyor. Ancak bu, Boston Globe'dan Adam Himmeslbach'ın belirttiği üzere, kendisinin Boston'a dönüşünü engellemiyor:

"Celtics, Brad Wanamaker'a kontrat teklifi sunmayı reddetse de, iddiaya göre Boston'a dönme şansı var."

Wanamaker, Avrupa'da birkaç yıl geçirdikten sonra Celtics'te ikinci sezonunda oynuyordu. Bir NBA çaylağı olarak bench oyuncusu görevi aldıktan sonra, ikinci yılında koç Brad Stevens için önemli bir yedek oyuncu olarak ortaya çıkmıştı.

Wanamaker 71 maçta, çoğunlukla kenardan gelerek 6.9 sayı ortalama yakalamıştı. %92.6 ile NBA'in serbest atış yüzdesinde sezon lideri olan 31 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda sağlam bir savunma oyuncusuydu.

Wanamaker uygun bir teklif almış olsaydı, Celtics ile tek yıllığı 1.8 milyon dolarlık bir kontratla yeniden anlaşabilir veya yeni bir sözleşme yapabilirdi. Sınırlı bir serbest oyuncu olarak, Wanamaker bir kontrat teklifi için gereken şartlara ulaşmış olsaydı, Boston bunu karşılama hakkına sahip olacaktı.

Şimdi, Wanamaker açık pazarı test etmekte özgür olacak. Kendisinin ve Boston'ın bir geri dönüşle ilgilenmesi durumunda, Celtics, guard için Erken Bird haklarına sahip olacak ve kendisine geçen sezon verdiğ minimum maaşın fazlasını ödeyebilecek.


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