Ülkemizde Atakaş Hatayspor forması giyen ve gol kralı olan Aaron Boupendza'ya Süper Lig'den iki talip çıktı.



Foot Mercato'da yer alan habere göre; MLS ekibi Cincinnati'den ayrılma aşamasına gelen Aaron Boupendza'yı Süper Lig ekipleri Kasımpaşa ve Göztepe istiyor.



Haberde, iki takımın Boupendza için yarıştığı ve Gabonlu oyuncunun tekrardan Türkiye'ye dönebileceği ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Cincinnati formasını bu sezon 14 maçta giyen Boupendza, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.





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