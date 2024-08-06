Boupendza'ya Süper Lig'den iki talip

Cincinnati'den ayrılması beklenen Aaron Boupendza'ya Süper Lig'den Kasımpaşa ve Göztepe talip oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Boupendza'ya Süper Lig'den iki talip
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06 Ağustos 2024 20:36
Ülkemizde Atakaş Hatayspor forması giyen ve gol kralı olan Aaron Boupendza'ya Süper Lig'den iki talip çıktı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; MLS ekibi Cincinnati'den ayrılma aşamasına gelen Aaron Boupendza'yı Süper Lig ekipleri Kasımpaşa ve Göztepe istiyor.

Haberde, iki takımın Boupendza için yarıştığı ve Gabonlu oyuncunun tekrardan Türkiye'ye dönebileceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Cincinnati formasını bu sezon 14 maçta giyen Boupendza, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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