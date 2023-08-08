Boston, Blake Griffin'i tutmak istiyor

Boston Celtics'in, tecrübeli oyuncu Blake Griffin'i önümüzdeki sezon için kadroda tutma opsiyonunu araştırdığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Boston, Blake Griffin'i tutmak istiyor
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08 Ağustos 2023 16:51
Boston Celtics'in, tecrübeli oyuncu Blake Griffin'i önümüzdeki sezon için kadroda tutma opsiyonunu araştırdığı iddia edildi.

Substack'tan Marc Stein, Celtics'in Griffin'i tutmak istediğini, ancak 34 yaşındaki oyuncunun kariyerinin 15. NBA sezonunda forma giyme eğiliminde olup olmadığının bilinmediğini ortaya koydu.

2022-23 sezonunda Griffin, Celtics formasıyla maç başına 14 dakikanın biraz altında 4,1 sayı, 3,8 ribaund ve 1,5 asist ortalamalar yakalamıştı.

Takıma antrenman kampı başladıktan sonra katılmasına rağmen Griffin, 41 normal sezon ve 1 playoff maçında varlığını hissettirebilmeyi başarmıştı.

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