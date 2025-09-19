19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
2-053'
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-0
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
0-1
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
3-1
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
2-054'
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
0-117'

Bosphorus Cup'ta ikinci gün sona erdi

Bosphorus Cup'ta ikinci günün kazananları Aboat Time, Rossko Racer ve Tag Cheese oldu.

19 Eylül 2025 19:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bosphorus Cup'ta ikinci gün sona erdi
Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Bosphorus Cup'ta ikinci gün Princes Palace Resort Yarışı gerçekleşti.

Yarışların ikinci günü Prens Adaları yakınlarında yapıldı. 

Büyükada'nın kuzey kıyısında, ada ile Dragos sahili arasında gerçekleşen rüzgarüstü-rüzgaraltı rotalı yarışın ardından günün başarılı tekneleri Aboat Time, Rossko Racer ve Tag Cheese, oldu. 



Filolar, 67 dakika süren yarışın ardından adaların arkasından ve kanallardan geçerek Kalamış Körfezi'nde son bulan kıyı rotasına çıktı. 

Bosphorus Cup tutkunları, tekneleri İstanbul'un güney sahillerinden izleme fırsatı buldu. 

Bosphorus Cup'ta Boğaz Yarışı yarın yapılacak ve Feriye'de gerçekleşecek ödül töreniyle tamamlanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 9 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 6 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
