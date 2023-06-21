EURO2024 Elemeleri J Grubu mücadelesinde Bosna Hersek ile Lüksemburg karşı karşıya geldi. Bosna Hersek, sahasında oynadığı maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.



Karşılaşmada Lüksemburg'un golleri 4. dakikada Yvandro Borges Sanches ve 74. dakikada Danel Sinani'den geldi.



Bosna Hersek'te Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic, 56. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı.



Bosna'da Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic, 46'da oyuna dahil oldu. Konyaspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Bosna Hersek 3 puanda kaldı. Lüksemburg, 7 puana yükseldi.



Bosna Hersek, gruplardaki bir sonraki maçta Lihtenştayn'ı ağırlayacak. Lükemburg da İzlanda ile Eylül ayında karşılaşacak.





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