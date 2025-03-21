Borussia Dortmund'da veda kararı: Julian Brandt

Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt'tan ayrılık kararı geldi.



Sky'da yer alan habere göre, Brandt, yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan ayrılmayı planlıyor.



Alman futbolcu ve babasının ayrılık kararı doğrultusunda şimdiden bazı kulüplerle temas geçtikleri belirtildi.



Borussia Dortmund'da bu sezon 34 maçta süre bulan 28 yaşındaki Brandt, 4 gol attı ve 10 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Brandt'ın Borussia Dortmund ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



