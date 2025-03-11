Borussia Dortmund'da Salih Özcan gelişmesi!

Borussia Dortmund, sezon sonunda kadroda değişiklikler yapmayı planlıyor. Alman ekibi, sözleşmesi gelecek yıl bitecek milli futbolcu Salih Özcan'la da yollarını ayırabilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Borussia Dortmund'da Salih Özcan gelişmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2025 18:37
Almanya Bundesliga'da bu sezon zirveden uzak kalan Borussia Dortmund, sezon sonunda kadroda değişim yapmak istiyor.

Borussia Dortmund'da milli futbolcu Salih Özcan'ın da sezon sonunda ayrılabilecek isimlerden biri olduğu yazıldı.

Sky'da yer alan habere göre, Dortmund, sözleşmesi 2026 yılına kadar devam etmesine rağmen 27 yaşındaki futbolcuyla bu tarihten daha önce yollarını ayırabilir.

Borussia Dortmund, Salih Özcan'ı yaz transfer döneminde Wolfsburg'a kiralamış ancak ara transfer döneminde milli futbolcuyu takıma geri çağırmıştı.

Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Salih Özcan'ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery