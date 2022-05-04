Borussia Dortmund, Arda Güler için girişimlerini hızlandırdı!

İspanyol basını, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler için Borussia Dortmund'un transfer girişimlerini hızlandırdığını yazdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Borussia Dortmund, Arda Güler için girişimlerini hızlandırdı!
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04 Mayıs 2022 20:20
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla alkış alan genç futbolcu Arda Güler için İspanya'dan bir haber gündeme geldi.

DORTMUND GİRİŞİMLERİNİ HIZLANDIRDI

Diario Sport'ta yer alan habere göre; Alman ekibi Borussia Dortmund, Fenerbahçeli futbolcu için girişimlerini hızlandırdı.

ALMANLAR ÖNE GEÇTİ

Haberde Arda için Barcelona'nın da detaylı raporlara sahip olduğu ancak Borussia Dortmund'un, transfer için şu an Katalan ekibinin önüne geçtiği vurgulandı.

Arda'nın bu sezon Fenerbahçe'deki istatistiklerine de yer verilirken, 17 yaşındaki futbolcunun, 24 maçta 1000 dakikadan fazla süre aldığı belirtildi.

'KISA SÜREDE AVRUPA'YA GİDECEK'

Arda Güler'in Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmeye imza attığı hatırlatılırken, Türkiye'de genç yeteneğin Avrupa'ya transferinin kısa sürede gerçekleşeceğine inanıldığı kaydedildi.

Bu sezon tüm dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, Fenerbahçe'de 3 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu. 

 

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