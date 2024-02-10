Borussia Dortmund 3 puanı 3 golle aldı

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Borussia Dortmund evinde Freiburg'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Borussia Dortmund 3 puanı 3 golle aldı
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10 Şubat 2024 00:46
Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Edin Terzic'in ekibi Borussia Dortmund ile Christian Streich'ın yönetimindeki Freiburg karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Dortmund 3-0 kazanırken goller; 16 ve 45+7'de Donyell Malen, 87'de ise Niclas Füllkrug'dan geldi.

Borussia Dortmund'da Salih Özcan, hastalık sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte Dortmund puanını 40'a yükseltirken, Freiburg 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Dortmund deplasmanda Wolfsburg'a konuk olurken, Freiburg evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

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