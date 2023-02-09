Bones Hyland'ı üç takım istiyor!

Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans ve Toronto Raptors'ın Denver Nuggets guardı Bones Hyland ile ilgilendiği bildirildi.



The Denver Post'tan Mike Singer, Timberwolves, Pelicans ve Raptors ekiplerinin Hyland'ı kadrolarına katmak istediklerini ve Nuggets'ın ise 22 yaşındaki guard karşılığında en azından bir ilk tur draft hakkı alabileceğine inandığını açıkladı.



Bu sezon benchten geldiği 42 maçta %37.8 üçlük isabetiyle 12.1 sayı ortalaması yakalayan ve yakın zamanda rotasyondan çıkarılmış olan Hyland'ın, Nuggets'ta oynadığından daha büyük bir rol aradığı ve ilk beşte başlayabileceği bir takımda oynamak istediği iddia edilmişti.





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